Банк ЗЕНИТ Сочи включен во Всероссийский реестр «Книга почета»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото АО Банк ЗЕНИТ Сочи
  • Банк ЗЕНИТ Сочи © Фото Артура Лебедева, Юга.ру

Банк ЗЕНИТ Сочи был включен во всероссийский реестр «Книга Почета» за 2017 год

В реестр «Книга Почета» включают предприятия, деятельность которых является экономически эффективной и социально значимой. Инициативу включить в реестр банк, входящий в состав банковской группы ЗЕНИТ, выдвинули власти Сочи. Банк ЗЕНИТ Сочи на протяжении 28 лет строит бизнес на юге России.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в банковскую группу вошли «Липецккомбанк» и «Сочигазпромбанк» (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав группы был включен «Спиритбанк» (Тула).

По данным консолидированной отчетности банковской группы по стандартам МСФО за девять месяцев 2017 года, капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, составил 44,7 млрд рублей, активы — 274,1 млрд рублей.

Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (private banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах РФ, собственная сеть продаж на 30 сентября 2017 года насчитывала 149 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX, Эксперт РА).

Банки Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в Топ-16 Еврокубка
В Чечне назвали фейком расследование Republic о пытках наркоманов. И заявили о наркотической диверсии со стороны
Полиция отпустила задержанную в Ростове председателя «Открытой России», изъяв брошюры «Как вести себя с полицией»
В Сочи 16 февраля стартует Зимний международный фестиваль искусств
В Госдуму внесли законопроект о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
В Краснодаре состоялся Форум кадрового партнерства

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале