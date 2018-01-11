В Краснодаре на стадионе «Кубань» пройдут три матча чемпионата Европы по регби

Краснодарский стадион «Кубань» в феврале и марте примет три матча чемпионата Европы по регби-15

В первом матче 10 февраля сборная России встретится с командой Испании, 17 февраля состоится поединок с Бельгией, а 10 марта россияне сыграют со сборной Грузии. По результатам этих встреч определится сборная, которая выступит на Кубке мира 2019 года в Японии. При этом Грузия уже квалифицировалась на мировое первенство.