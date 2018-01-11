В Краснодаре на стадионе «Кубань» пройдут три матча чемпионата Европы по регби

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Краснодарский стадион «Кубань» в феврале и марте примет три матча чемпионата Европы по регби-15

В первом матче 10 февраля сборная России встретится с командой Испании, 17 февраля состоится поединок с Бельгией, а 10 марта россияне сыграют со сборной Грузии.

По результатам этих встреч определится сборная, которая выступит на Кубке мира 2019 года в Японии. При этом Грузия уже квалифицировалась на мировое первенство.

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После матчей первого круга первое место занимает сборная Румынии, набравшая 15 очков. Испания с 13 очками идет второй, на третьем месте с 9 очками расположилась сборная России.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года сборная России проиграла Грузии в матче чемпионата Европы. Игра прошла в Тбилиси и собрала 55 тыс. зрителей.

Краснодар Регби Стадион «Кубань»
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