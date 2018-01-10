Власти Кубани планируют потратить около 5 млрд рублей на школы и детсады за 3 года

Краснодарский край в ближайшие 3 года планирует потратить около 5 млрд рублей на строительство и капремонт школ и детских садов

Об этом сообщила рассказала вице-губернатор Анна Минькова на открытии новой школы в Сочи.

По словам Миньковой, общая сумма, запланированная с учетом внебюджетных источников на эти цели на 2018-2020 годы, составляет порядка 5 млрд рублей, из них 1,2 миллиарда будет выделено из федерального бюджета.

Вице-губернатор отметила, что для выполнения задачи президента перевести все школы в одну смену до 2025 года Кубани необходима федеральная поддержка, так как краевой бюджет не рассчитан на строительство такого количества объектов.

«В настоящее время 138 тыс. детей в Краснодарском крае учатся во вторую смену. Мы сегодня должны строить новые школы, создавать современные условия, чтобы отвечать современным стандартам. Для того, чтобы решить эту задачу в целом на Кубани, надо построить минимум 100 школ», — цитирует Минькову РИА Новости.

Она также подчеркнула, что впервые в этом году в регионе на строительство и капремонт школ и детсадов из краевого бюджета выделено около 3 млрд рублей.