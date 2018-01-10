«Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» в матче Топ-16 Еврокубка

Краснодарский край, В мире

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  • Матч Еврокубка «Локомотив-Кубань» — «Тренто». Дмитрий Кулагин © Фото пресс-службы Еврокубка

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 января провел второй матч Топ-16 Еврокубка против итальянского «Тренто»

Игра завершилась со счетом 97:69 (29:16, 16:16, 26:15, 26:22).

Таким образом, красно-зеленые выиграли все 12 матчей в сезоне Еврокубка.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Райан Брокхофф, забросивший трехочковый с финальной сиреной и набравший 20 очков. Еще 17 очков на счету Криса Бэбба.

За игрой с трибун краснодарского «Баскет-холла» наблюдали 3 тыс. 357 зрителей.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома 14 января против эстонского «Калева» в рамках Единой лиги ВТБ.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» в матче Топ-16 Еврокубка
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