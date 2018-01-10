В Минеральных Водах полицейский застрелил водителя при задержании

В Минводах начали доследственную проверку после того, как сотрудник полиции применил оружие при задержании нарушителя

По предварительным данным, 7 января сотрудник взвода ДПС дежурил в поселке Левокумка и пытался остановить «Газель». Водитель не подчинился требованиям полицейского и продолжил движение. Во время преследования после неоднократных предупреждений по автомобилю открыли огонь. «Газель» съехала в кювет, один из полицейских хотел задержать водителя, однако тот применил физическую силу и попытался протащить правоохранителя на автомобиле. Чтобы обезвредить нарушителя, сотрудник МВД выстрелил в его сторону. От ранения в грудную клетку мужчина умер в больнице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшей службе полицейского в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.