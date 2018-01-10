В Адыгее опрокинулся автомобиль, водитель погиб

Адыгея

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  • ДТП © Фото Юга.ру

Ночью 9 января на территории Теучежского района Адыгеи произошло ДТП. В результате погиб водитель иномарки

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, 39-летний местный житель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась.

«В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, по факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку», — сообщили в пресс-службе МВД по РА.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году таких ДТП на дорогах Адыгеи зарегистрировано 25. В них 8 человек погибли и 32 получили ранения.

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