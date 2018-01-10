В Дагестане из-за плохой погоды остались без света 12 тыс. человек
В Дагестане 9 января начались массовые аварийные отключения электричества
По данным Минэнерго, из-за снега и ветра до 25 м/с без электричества остались 12 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей — 8 МВт, сообщает «Интерфакс».
Отключения начались 9 января с 21:45. Для устранения аварий привлекли 19 бригад в составе 66 человек и 26 единиц техники.
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