В Дагестане из-за плохой погоды остались без света 12 тыс. человек

Дагестан

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  • © фото с сайта pixabay.com

В Дагестане 9 января начались массовые аварийные отключения электричества

По данным Минэнерго, из-за снега и ветра до 25 м/с без электричества остались 12 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей — 8 МВт, сообщает «Интерфакс».

Отключения начались 9 января с 21:45. Для устранения аварий привлекли 19 бригад в составе 66 человек и 26 единиц техники.

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