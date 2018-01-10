Во время новогодних каникул жители России потратили почти триллион рублей

В Ассоциации компаний интернет-торговли сообщили о размере трат, которые совершили россияне с 1 по 8 января

По данным ассоциации, жители России потратили 920 млрд рублей, из них 23 млрд — в сети. В розницу чаще всего покупали бытовую технику, электронику, ювелирные украшения и одежду. Самыми распространенными покупками в интернете стали продукты и готовая еда, смартфоны, умные часы, наушники, товары для дома и мебель, сообщает RT.

В АКИТ подсчитали, что общая сумма трат на 7% превышает показатели 2017 года — 860 млрд рублей. На 22% выросла совокупная сумма расходов в интернете. В новогоднюю ночь 7 млн человек сделали покупки онлайн.

Президент АКИТ Алексей Федоров сказал, что покупатели чаще выбирали товары онлайн, а покупали их в торговых центрах.

«Мы заметили, что спрос на онлайн-покупки в период новогодних каникул в нашей стране оказался выше, чем в прошлом году. Такая ситуация сложилась, в первую очередь, благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции. Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января. Кроме того, интересно, что и процент отменённых заказов в этот период доходил до 30-35%, тогда как в обычное время он не превышает 10%», — пояснил Федоров.