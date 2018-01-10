В микрорайоне «Перспективный» в Ставрополе открылась новая школа

В Ставрополе 9 января первых учеников приняла новая школа № 45, открывшаяся на территории микрорайона «Перспективный»

Четырехэтажная школа рассчитана на 1000 учеников. Она состоит из двух учебных блоков — начальной и средней школы; на территории есть два бассейна, два спортивных зала, современный тренажерный зал, столовая, библиотека, тематические классы для занятия биологией, физикой и химией, в каждом учебном классе установлены интерактивные доски. На пришкольной территории есть беговые дорожки, баскетбольная и волейбольные площадки, игровой городок, большое футбольное поле с натуральным травяным покрытием, оборудованное системой автополива и дренажа.

Разработка проекта учебного заведения, а также возведение школы выполнены силами застройщика микрорайона «Перспективный» — ГК «ЮгСтройИнвест».

«Строительство школы в "Перспективном" — дело нужное, важное, а главное социально значимое. Это очень ответственная задача для группы компаний "ЮгСтройИнвест". Мы построили ее с душой, применили все накопленные знания и усилия. Весь наш многотысячный коллектив с большим усердием, вниманием и любовью подошел к этому проекту. Также постарались учесть и воплотить пожелания педагогов, родителей и самих учеников. И школа получилась светлой, современной и комфортной. В ней детям будет приятно и радостно учиться. И уверен, они вырастут настоящими патриотами нашей великой страны», — сказал на торжественном открытии школы генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

В первый учебный день в новой школе также побывали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, представители краевой и городской администраций. Экскурсию для гостей провела директор школы — Лариса Токарева, которая ранее возглавляла 5-й лицей.

«Это не типовой проект, — отметил губернатор Владимир Владимиров. — Этот проект уникальный, он единственный на сегодняшний день. Я уверен, что школу, которую мы будем закладывать в 526-м квартале, мы сделаем еще лучше».

Школа в 526-м квартале на 1,5 тыс. мест будет построена рядом с жилым комплексом «Солнечный круг», который ГК «ЮгСтройИнвест» возводит в юго-западном районе города, уточнили в компании. Предполагается, что за образец будет взят проект 45-й школы.