В Тбилисском районе состоялся заключительный этап фестиваля «Рождественская звезда»

В Тбилисском районном Доме культуры 8 января состоялся заключительный этап V православного фестиваля «Рождественская звезда»

Организаторами фестиваля выступили центр эстетического воспитания детей «ТЮЗ» под руководством Татьяны Мигулевой, представители православной церкви, казачества, антинаркотической комиссии районной администрации, управления образованием, работники учреждений культуры, коллективы и воспитанники школ и детских садов.

В фестивале приняли участие более 3 тыс. человек из Тбилисского, Гулькевичского, Кавказского, Курганинского и Тихорецкого районов. Открылось мероприятие выставкой декоративно-прикладного творчества и духовной литературы. Гости также угостили выпечкой и чаем. В ДК работало сразу две площадки. На заключительном гала-концерте выступили 875 участников. Завершила фестиваль церемония награждения.

С Рождеством собравшихся поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин и протоиерей Андрей Голышев.

«В этот день по-особенному чувствуется единение с семьей и близкими людьми. Приятно осознавать, что в такой душевный праздник у жителей Тбилисского района есть своя хорошая традиция — православный фестиваль “Рождественская звезда”», — сказал Евгений Ильин.