В Дагестане при пожаре в кафе погиб ребенок

В дагестанском селе Сулевкент при пожаре в кафе погиб один человек

Сообщение о возгорании поступило в 8:50. Площадь пожара достигла 80 кв. метров. По данным республиканского минздрава, погиб один ребенок и пострадали еще двое, сообщает «Интерфакс».

Двое детей, 10 и 5 лет, были доставлены в Бабаюртовскую районную больницу, потом их перевели в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Они в тяжелом состоянии, у одного ожоги 100% тела, у другого — 50%.