В Северском районе прораб умер во время взрыва в карьере

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Северском районе возбудили уголовное дело после гибели мужчины в карьере во время взрыва

По версии следствия, 7 декабря 2017 года работники «Кубаньвзрывпрома» выполняли взрывные работы по рыхлению горных пород на территории карьера. По устному распоряжению старшего прораба еще один прораб и двое специалистов совершили взрыв. Осколки попали в «Газель» рядом с местом укрытия двух работников, после этого осколок попал в голову прорабу. Это повлекло тяжкий вред здоровью, от травм мужчина скончался на месте. Ответственным за обеспечение и контроль правил и норм охраны труда и техники безопасности был старший прораб, сообщил порталу Юга.ру старший следователь СО по Северскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Дьяков.

Фигурантом уголовного дела по = ч. 2 ст. 216 УК РФ стал старший прораб. Расследование продолжается.

Северский район
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