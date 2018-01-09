Жителей Ростова предупредили о мокром снеге и усилении ветра

Ростовский гидрометцентр сообщил об ухудшении погоды в областном центре 9 января, в связи с этим городские службы перешли на усиленный режим работы

В управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону сообщили, что 9 января в городе ожидается мокрый снег и дождь, гололедица и усиление ветра до 18 м/с.

Непогода может нарушить электроснабжение, повредить крыши, повалить деревья и слабо закрепленные конструкции, спровоцировать ДТП и автомобильные пробки. Городские службы переведены в режим повышенной готовности для недопущения чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба администрации Ростова.

Горожан просят соблюдать меры безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.