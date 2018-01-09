В Павловском районе женщину из ревности более 30 раз ударили ножом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Павловском районе возбудили уголовное дело об убийстве женщины

На хуторе Новом в одном из частных домов жили 50-летний мужчина и 45-летняя женщина. По версии следствия, вечером 6 января они были дома и выпивали с гостями. Мужчина рассказал, что он отлучился, а когда вернулся, увидел сожительницу наедине с одним из гостей. Между ними возник конфликт, во время ссоры они вышли во двор.

«Когда гость ушел, хозяин дома на почве возникшей ревности нанес два удара ножом по телу сожительницы, в результате чего потерпевшая стала убегать. Злоумышленник, догнав ее, продолжил наносить ей удары, причинив не менее 34 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали, он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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