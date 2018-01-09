Российских чиновников будут стимулировать за счет премий и сокращения штата

Министерство финансов России подготовило проекты указа президента и постановления правительства о сокращении численности федеральных госслужащих и направлении высвободившихся средств на выплату материального поощрения сотрудникам

Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива предлагает всем федеральным ведомствам в течение месяца направить в комиссию по административной реформе предложения по сокращению численности штата.

Из проекта указа президента следует, что размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сократятся с пропорциональным увеличением бюджета на материальное стимулирование госслужащих и работников территориальных органов исполнительной власти.

Такая мера разработаны для повышения эффективности работы государственных органов, оптимизации штата и развития гражданской службы страны.

Минфин будет рассматривать предложения от ведомств, подотчетных кабинету министров. Решения по ведомствам, подотчетным президенту, будут решаться через изменения в акты главы государства.

Как сообщали Юга.ру, в декабре президент России Владимир Путин впервые за четыре года повысил зарплату чиновникам.