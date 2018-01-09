Российских чиновников будут стимулировать за счет премий и сокращения штата
Министерство финансов России подготовило проекты указа президента и постановления правительства о сокращении численности федеральных госслужащих и направлении высвободившихся средств на выплату материального поощрения сотрудникам
Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива предлагает всем федеральным ведомствам в течение месяца направить в комиссию по административной реформе предложения по сокращению численности штата.
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Из проекта указа президента следует, что размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сократятся с пропорциональным увеличением бюджета на материальное стимулирование госслужащих и работников территориальных органов исполнительной власти.
Такая мера разработаны для повышения эффективности работы государственных органов, оптимизации штата и развития гражданской службы страны.
Минфин будет рассматривать предложения от ведомств, подотчетных кабинету министров. Решения по ведомствам, подотчетным президенту, будут решаться через изменения в акты главы государства.
Как сообщали Юга.ру, в декабре президент России Владимир Путин впервые за четыре года повысил зарплату чиновникам.
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