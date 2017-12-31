Минфин удалил данные о зарплатах российских министров

С сайта министерства финансов РФ пропали данные о зарплатах российских министров в 2016 году

Как писали Юга.ру, данные о зарплатах появились 27 декабря. Самая большая зарплата оказалась у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн в месяц. Зарплата министра экономического развития Максима Орешкина и министра энергетики Александра Новака составила 1,27 млн и 1,16 млн рублей соответственно.

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Владимир Пучков получил 954 тыс. рублей, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заработал 921 тыс. рублей. В десятку министров с самыми высокими зарплатами вошли министр юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, их зарплаты составляют от 497 до 634 тыс. рублей.

Минфин не раскрыл данные по зарплатам Минобороны, МВД, ФСБ и СВР, а также президента России.

Как сообщает РБК, данные о зарплатах были удалены уже 28 декабря — на следующий день после того, как СМИ заметили публикацию. В Минфине и в департаменте информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК.