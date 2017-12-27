Минфин впервые раскрыл зарплаты министров. Больше всех получают главы экономического блока

Министерство финансов РФ впервые опубликовало среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе доходы большинства министров

Данные представлены за 2016 год. В 2017-м зарплаты не индексировались, но средние зарплаты могли вырасти, например за счет использования зарплатного фонда по вакантным должностям для дополнительных выплат, передает РБК.

Больше всех в 2016 году заработал министр финансов Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. По данным антикоррупционной декларации главы Минфина РФ, зарплата составляет 22% его дохода за прошлый год.

Зарплата министра экономического развития Максима Орешкина и министра энергетики Александра Новака составила 1,27 млн и 1,16 млн рублей соответственно.

Напомним, до ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, которого в декабре осудили за взятку и дали восемь лет строгого режима.

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Владимир Пучков получил 954 тыс. рублей, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заработал 921 тыс. рублей. В десятку министров с самыми высокими зарплатами вошли министр юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, их зарплаты составляют от 497 до 634 тыс. рублей.

Минфин не раскрыл данные по зарплатам Минобороны, МВД, ФСБ и СВР, а также президента России.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году Владимир Путин подписал указ о сокращении зарплат главы государства, председателя правительства, министров, руководителей силовых ведомств, администрации президента, аппарата правительства и Счетной палаты. В октябре 2017 года Путин продлил действие указа до 2018 года.