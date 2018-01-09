В Армавире один человек пострадал во время стрельбы в гостинице

В одной из гостиниц Армавира человек пострадал во время стрельбы

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января в гостиничном баре. В компании мужчин возник конфликт, они вышли на улицу и продолжили разговор там. На ступеньках у гостиницы прозвучали выстрели, по предварительным данным, стреляли из травматического оружия, пишет «Российская газета».

По данным источника в правоохранительных органах, участниками конфликта стали бывшие и нынешние сотрудники МВД.