В Армавире один человек пострадал во время стрельбы в гостинице

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В одной из гостиниц Армавира человек пострадал во время стрельбы

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января в гостиничном баре. В компании мужчин возник конфликт, они вышли на улицу и продолжили разговор там. На ступеньках у гостиницы прозвучали выстрели, по предварительным данным, стреляли из травматического оружия, пишет «Российская газета».

По данным источника в правоохранительных органах, участниками конфликта стали бывшие и нынешние сотрудники МВД.

Армавир Полиция
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