На Украине арестовали экс-министра здравоохранения Крыма

Крым, В мире

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  • © Фото Юга.ру

В Херсоне суд арестовал бывшего министра здравоохранения Петра Михальчевского

Михальчевского заключили под стражу на один месяц без права залога. Прокуратура просила арестовать бывшего чиновника на 60 суток без права залога, сообщает RT.

Михальчесвкому инкриминируется преступление по ст. 111 УК Украины (Государственная измена). По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Михальчевский был министром здравоохранения Крыма с марта по июнь 2014 года.

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