Граната взорвалась во дворе частного дома в Назрани

Люди не пострадали, значительный ущерб причинен зданию и автомобилям

«Примерно в 3 часа ночи 8 января во дворе дома по улице Цороева в городе Назрань, где живет семья Хазбиевых , произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната», — сообщил источник Интерфакса в региональных правоохранительных органах.

По его словам, в момент взрыва в доме находились люди, но они не пострадали. Припаркованный «Мерседес» полностью сгорел, поврежден и второй автомобиль. Кроме того, стена дома оказалась сильно посечена осколками.