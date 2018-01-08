Граната взорвалась во дворе частного дома в Назрани

Ингушетия

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Люди не пострадали, значительный ущерб причинен зданию и автомобилям

«Примерно в 3 часа ночи 8 января во дворе дома по улице Цороева в городе Назрань, где живет семья Хазбиевых , произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната», — сообщил источник Интерфакса в региональных правоохранительных органах.

По его словам, в момент взрыва в доме находились люди, но они не пострадали. Припаркованный «Мерседес» полностью сгорел, поврежден и второй автомобиль. Кроме того, стена дома оказалась сильно посечена осколками.

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Граната взорвалась во дворе частного дома в Назрани
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