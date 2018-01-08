В Тимашевском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Краснодарский край

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Из-за вспышки АЧС в районе введен режим чрезвычайной ситуации

Как сообщает Россельхознадзор, вспышка африканской чумы свиней выявлена в микрорайоне Индустриальном Тимашеского района. 6 января глава района Алексей Житлов ввел в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации.

«При лабораторных исследованиях, проведенных в ГБУ „Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория“, доставленного диагностического материала от свинопоголовья, павшего на территории фермы ООО Свинокомплекс Развильненский выявлен вирус АЧС», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящий момент сотрудники Россельхознадзора изымают здоровое поголовье свиней в очаге инфекции — так предписывают ветеринарные правила.

Ранее Юга.ру писали, что министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев оценил прямые потери России от африканской чумы свиней за 10 лет в 5 млрд рублей

Африканская чума свиней Россельхознадзор Тимашевский район
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