Евросоюз хочет отсудить у России 1,4 млрд евро в год. За то, что не дают ввозить свинину

Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд требование ЕС о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за недополучения прибыли от импорта свинины

Тот самый список: Какие продукты запретили ввозить в Россию с 2014 года



По сведениям авторитетного американского политического издания Politico, арбитражный суд будет рассматривать возможность введения таких санкций только после решения о том, насколько вообще Евросоюз вправе требовать подобные меры. Сумма компенсации рассчитана исходя из общей стоимости поставок свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году, и предполагается, что размер ежегодно будет повышаться на 15%.

При этом летом 2016 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял на Петербургском экономическом форуме, что Россия уже почти на 100% закрыла рынок от импортной свинины и птицы, а также таким продуктов, как зерно, сахар, масло растительное, отдельным видам круп, картофелю. Ткачев тогда даже утверждал, что даже если «завтра санкции будут сняты», иностранным производителям мяса «в России делать нечего: мы уже привыкли друг без друга».