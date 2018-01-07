Евросоюз хочет отсудить у России 1,4 млрд евро в год. За то, что не дают ввозить свинину
Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд требование ЕС о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за недополучения прибыли от импорта свинины
Тот самый список:
По сведениям авторитетного американского политического издания Politico, арбитражный суд будет рассматривать возможность введения таких санкций только после решения о том, насколько вообще Евросоюз вправе требовать подобные меры.
Сумма компенсации рассчитана исходя из общей стоимости поставок свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году, и предполагается, что размер ежегодно будет повышаться на 15%.
При этом летом 2016 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял на Петербургском экономическом форуме, что Россия уже почти на 100% закрыла рынок от импортной свинины и птицы, а также таким продуктов, как зерно, сахар, масло растительное, отдельным видам круп, картофелю. Ткачев тогда даже утверждал, что даже если «завтра санкции будут сняты», иностранным производителям мяса «в России делать нечего: мы уже привыкли друг без друга».
Монолог кубанского свиновода:
Ввоз свинины из ЕС в Россию был введен в январе 2014 года из-за африканской чумы свиней в Польше и Литве. Вскоре после этого свинина попала в список запрещенных к ввозу из Евросоюза продуктов в рамках ответных мер на санкции против России из-за присоединения Крыма.
Как писали Юга.ру, в 2013 году на страны Евросоюза приходилось 60% импорта свинины и 96% шпика и субпродуктов. В целом в том же году в Россию было ввезено мяса и мясных продуктов на 6,7 млрд долларов.
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