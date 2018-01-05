В Сочи на границе с Абхазией сгорел автомобиль

На МАПП «Адлер» на границе России и Абхазии сгорел автомобиль, водитель пострадал

Инцидент произошел утром 5 декабря. Автомобиль KIA загорелся на автомобильном пункте пропуска при въезде в Абхазию. Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь, но машина успела выгореть полностью. Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали с ожогами лица, передают «Вести. Сочи».