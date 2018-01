В Сочи на границе с Абхазией сгорел автомобиль

Утром 5 января около 09:05 на границе с Абхазией сгорел легковой автомобиль «Kia» • В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, с ожогами лица он был госпитализирован. - Автомобиль сгорел полностью. Причины возгорания устанавливаются. • Видео: «БлогСочи» #Чп #Авария #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер

