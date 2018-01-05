В Сочи на границе с Абхазией сгорел автомобиль
На МАПП «Адлер» на границе России и Абхазии сгорел автомобиль, водитель пострадал
Инцидент произошел утром 5 декабря. Автомобиль KIA загорелся на автомобильном пункте пропуска при въезде в Абхазию. Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь, но машина успела выгореть полностью.
Пострадал водитель иномарки, его госпитализировали с ожогами лица, передают «Вести. Сочи».
Утром 5 января около 09:05 на границе с Абхазией сгорел легковой автомобиль «Kia» • В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, с ожогами лица он был госпитализирован. - Автомобиль сгорел полностью. ��Причины возгорания устанавливаются. • Видео: «БлогСочи» #Чп #Авария #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер
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