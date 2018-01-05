Двое человек убиты, один ранен после стрельбы в лесополосе под Краснодаром

В пригороде Краснодара 4 января произошла стрельба. В лесополосе поселка Лорис нашли раненого мужчину и тела двоих погибших

В четверг, 4 января появилась информация о стрельбе в лесополосе под Краснодаром.

«На месте обнаружены два тела», — прокомментировала порталу Юга.ру представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, добавив, что еще один человек попал в больницу с огнестрельными ранениями. Его состояние пока не комментируют.

В районе поселка Лорис в полузаброшенном здании находилась компания, предположительно распивавшая спиртное. Нападавший открыл огонь, убив двоих и ранив одного человека. Личность стрелявшего на данный момент не установлена, неизвестно также, был ли он знаком с жертвами. Оружие, из которого были произведены выстрелы, устанавливается.

На месте событий работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».