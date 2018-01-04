Сочинский этноотель из снега принял первых постояльцев

В горно-туристическом центре на плато Псехако в «Иглу отеле» переночевали первые гости

Об этом сообщается на официальной странице «Иглу отеля» в фейсбуке. Первыми постояльцами стали женщина с ребенком, приехавшие из Краснодара.

«Они специально приехали, чтобы провести ночь в таком необычном месте. По заверению мамы, они первый раз в жизни ночевали в спальниках, а не в кроватях. Мы даже не ожидали, что с утра у них будут такие восторженные отклики об отеле. Температура внутри иглу достигает минус два градуса, специальные спальные системы в нем рассчитаны на 20 градусов мороза», — цитирует НТВ руководителя «Иглу отеля» Виталия Лазо.

Как сообщали Юга.ру, этнопарк «Иглу отель» из снега открылся в горах Сочи. Единственным строительным материалом для возведения объектов стал снег кавказских гор. Этнопарк состоит из нескольких эскимосских домов-иглу, в которых можно переночевать.

В иглу — зимнем жилище эскимосов — оборудуют холл, бар и номера для проживания. Спать предстоит на специальных утепленных снежных основаниях, покрытых натуральными шкурами.