В Крыму в новогоднюю ночь семилетняя девочка сбежала из инфекционной больницы и заблудилась

Вечером 31 декабря семилетняя девочка сбежала из в инфекционного отделения детской городской больницы Керчи

Медсестра больницы сообщила в полицию, что ребенок собрал вещи и незаметно ушел в неизвестном направлении. Известно, что девочка жила в поселке Ленинского района, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым.

Полицейские в короткие сроки нашли ребенка. Девочка объяснила, что не хотела встречать Новый год в палате и решила уйти из больницы. Самостоятельно добраться до дома у нее не вышло — девочка заблудилась. Правоохранители обнаружили ее в Керчи и вернули в больницу.

«Установлено, что противоправных посягательств в отношении девочки не совершалось», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.