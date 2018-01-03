В Крыму в новогоднюю ночь семилетняя девочка сбежала из инфекционной больницы и заблудилась

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 31 декабря семилетняя девочка сбежала из в инфекционного отделения детской городской больницы Керчи

Медсестра больницы сообщила в полицию, что ребенок собрал вещи и незаметно ушел в неизвестном направлении. Известно, что девочка жила в поселке Ленинского района, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым.

Полицейские в короткие сроки нашли ребенка. Девочка объяснила, что не хотела встречать Новый год в палате и решила уйти из больницы. Самостоятельно добраться до дома у нее не вышло — девочка заблудилась. Правоохранители обнаружили ее в Керчи и вернули в больницу.

«Установлено, что противоправных посягательств в отношении девочки не совершалось», — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дети Медицина Новый год Полиция Розыск людей

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