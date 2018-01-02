В Сочи в частном доме произошел взрыв газа

В частном доме в Сочи взорвался газ

«В 13:40 2 января в ОД ЕДДС МО город-курорт Сочи поступило сообщение о хлопке в частном домовладении, расположенном по адресу: Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе. Подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю к месту взрыва не вызывались. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили о происшествии порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.