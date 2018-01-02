В Адыгее почтили память воинов майкопской бригады, погибших в локальных конфликтах

2 января в Майкопе на мемориале у майкопской мотострелковой бригады прошел митинг памяти воинов, погибших в локальных конфликтах

В нем приняли участие ветераны бригады, родные и близкие погибших, представители республиканской и городской власти, делегации муниципальных образований Адыгеи и Краснодарского края, казачество, духовенство, жители и гости республики.

К участникам митинга от имени руководства республики обратился председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный. Среди почетных гостей митинга был российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, чей сын — кавалер ордена «Мужества», капитан Алексей Пуликовский — погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Собравшиеся поименно вспомнили и почтили память воинов 131-й майкопской бригады, погибших в Грозном новогоднюю ночь с 1994 на 1995 года. По словам ветеранов, выполняя боевой приказ, более ста офицеров, сержантов, солдат, проявляя мужество и героизм, пали смертью храбрых, многие оказались в списке пропавших без вести.

После трагических событий бригада еще несколько раз участвовала в боевых операциях в Чечне, других локальных конфликтах. Выступающие призвали «вечно хранить в своих сердцах память о погибших земляках, на примере их подвига воспитывать молодёжь в духе верности воинскому долгу, присяге, служению Родине».

Память героев была почтена минутой молчания, к мемориальным плитам возложены венки и цветы, в Свято-Георгиевском храме отслужена панихида.