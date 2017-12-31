Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам перемен к лучшему

Опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. Оно вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где 2018 год наступил в 15:00 по московскому времени

«Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием», — заявил Путин.

Президент отдельно поздравил тех, кто сейчас работает: «выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда».

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», — сказал Путин.