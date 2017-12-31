Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Космонавты и астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), будут отмечать наступление Нового года 15 раз

«Космонавты из состава "Роскосмоса", астронавты NASA и JAXA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый 2018 год над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией», — сообщили в Центре управления полетами.

Совершая космический полет, станция 15 раз пересечет часовые пояса, где наступил новый год. Встреча Нового года на борту МКС первый раз произойдет 31 декабря в 16:26 по московскому времени. Во второй раз — в 18:00 над территорией Австралии (00:00 в Токио), далее — в 00:00 по московскому времени над южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 8:00 — над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 9:00 — над Австралией (00:00 в Хьюстоне).

Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:02 по московскому времени 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

На борту МКС сейчас работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов «Роскосмоса» Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хая, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи, сообщает «Интерфакс».