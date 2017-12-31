В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Краснодарский край

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  • © Фото из аккаунта t.me/typodar

В Краснодаре 31 декабря сгорела квартира в многоэтажном доме на улице Лукьяненко

Заявка о возгорании поступила спасателям в 4:42. В 5:23 пожар потушили на площади около 50 кв. метров.

Во время пожара эвакуировали более 30 жильцов. В тушении были задействованы 24 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. 

Краснодар МЧС Пожары
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