В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

В Краснодаре 31 декабря сгорела квартира в многоэтажном доме на улице Лукьяненко

Заявка о возгорании поступила спасателям в 4:42. В 5:23 пожар потушили на площади около 50 кв. метров.

Во время пожара эвакуировали более 30 жильцов. В тушении были задействованы 24 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.