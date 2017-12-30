На Ставрополье мужчину будут судить за насилие и убийство подростка

В Ставропольском крае направили в суд уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего

По версии следствия, 20 февраля в отдел полиции в Кировском районе обратились родитель 13-летнего юноши. Они в течение суток не могли найти сына. Возбудили уголовное дело, подозреваемым стал 25-летний мужчина. Он утверждал, что не знает, где находится пропавший подросток, однако при проведении следственных действий, что мальчик виделся с подозреваемым перед исчезновением. Мужчина признался, что рядом с селом Коммаяк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка и задушил его, а тело спрятал, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 25 декабря. Уголовное дело направили в краевой суд.