С 1 января в Крыму появятся присяжные заседатели

В Крыму и Севастополе с 1 января 2018 года появится институт присяжных заседателей

В управлении судебного департамента Крыма сообщили, что присяжные будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный суд республики по первой инстанции. Судебная система крыма подготовилась к нововведению заранее: для федеральных судей провели обучающие семинары, разработаны методические рекомендации, образцы вопросных листов, сообщает RT.

К рассмотрению дел с участием присяжных планируют привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов судов Крыма.