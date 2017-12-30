С 1 января в Крыму появятся присяжные заседатели

Крым

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Крыму и Севастополе с 1 января 2018 года появится институт присяжных заседателей

В управлении судебного департамента Крыма сообщили, что присяжные будут рассматривать уголовные дела, поступающие в Верховный суд республики по первой инстанции. Судебная система крыма подготовилась к нововведению заранее: для федеральных судей провели обучающие семинары, разработаны методические рекомендации, образцы вопросных листов, сообщает RT.

К рассмотрению дел с участием присяжных планируют привлечь 74 судьи и 129 работников аппаратов судов Крыма.

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