Экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии по делу о хищении при реконструкции погранпоста в Адлере

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшем руководителю Росграницы Дмитрию Безделову по делу о мошенничестве

Экс-чиновник, которого подозревают в мошенничестве почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы, приговорен к 9 годам колонии общего режима, передает ТАСС.

Еще семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет, отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима.

Вместе с тем, как следует из приговора, суд исключил из обвинения статью 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), сообщает «Интерфакс».

Безделов обвинялся по ч. 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 3 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). По данным следствия, он, планируя похитить выделенные на обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в 2009 году совместно с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.

Кроме того, как полагает следствие, Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

В период с сентября 2009 года по май 2013 года члены преступного сообщества похитили и легализовали бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.

7 мая 2014 года Безделов был объявлен в международный розыск. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии, и через месяц Генпрокуратура направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года — 5 апреля того же года экс-чиновника экстрадировали.

Напомним, уволили чиновника за перевод 1 млрд рублей из целевой программы «Развитие государственной границы РФ на 2003-2011 годы» на счета банка его отца «Агросоюз». Эти деньги предназначались на обустройство к Олимпиаде-2014 пограничного пункта в Адлере.