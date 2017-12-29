Три подростка пошли в кафе в центре Краснодара и пропали без вести

Отдел полиции Центрального округа УМВД по Краснодару разыскивает трех несовершеннолетних, которые пропали без вести

Установлено, что 25 декабря 13-летние Марьяна Сливенко и Диана Заплатная вместе вышли из дома на улице Красноармейской и отправились в кафе на пересечении Горького и Красноармейской. Там с ними собирался встретиться 17-летний Максим Ревта, который шел в кафе из дома на улице Механической. Местонахождение всех троих до сих пор не установлено.

Марьяне Сливенко на вид 13 лет, славянской внешности, рост 160-165 см. Была одета в черный пуховик до колена, черные джинсы, серо-голубые ботинки с белым мехом и белую кофту с рисунком. При себе у нее был фиолетовый плетеный рюкзак.

Диане Заплатной на вид 13 лет, славянской внешности, рост 155-160 см. Была одета в белый пуховик до пояса с большим воротником, синий шарф, черные лосины с золотыми вставками на карманах и черные полусапожки.

Максиму Ревте на вид 16 лет, славянской внешности, худощавый, рост 180 см. У парня на правой руке ожог от ладони до локтя, на верхней части левой кисти — татуировка в виде буквы «Н», сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Всех, кому известно местонахождение подростков, просят сообщить в отдел полиции на улице Садовой, 110 или по телефонам 8 (861) 255 78 88, 8 (965) 461 89 64, 8 (918) 608 19 58 или 02.