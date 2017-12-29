Для детей-сирот из Усть-Лабинского района приобрели 23 квартиры
В начале 2017 года администрации Усть-Лабинского района выделили средства из федерального и краевого бюджетов на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В связи с изменениями в законодательстве стало возможно приобретать жилье не только в районе, но и за его пределами. В этом году 12 человек получили квартиры на территории Усть-Лабинского района и 11 — в поселке Знаменском Краснодара.
Одна из тех, кто получил квартиру, — Елизавета Маслина из станицы Воронежской. Она обратилась со словами благодарности к главе района Николаю Артющенко и подарила ему хрустальный домик, сообщает пресс-служба администрации района.
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