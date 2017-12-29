В центре Ростова неизвестные устроили стрельбу из машины

В Ростове-на-Дону вечером 28 декабря водитель легковушки устроил стрельбу

Инцидент произошел около 20:00 на улице Социалистической.

Компания молодых людей на машине «ВАЗ-2101» устроила стрельбу в центре города, а затем скрылась. Как сообщает DonDay.ru, нарушители отправились в сторону Западного микрорайона по проспекту Стачки в направлении к Зорге. Не уточняется, огонь был открыт по кому-то или пули пускали в воздух.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение преступников, объявлен план «Перехват».