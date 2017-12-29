В кинотеатре Усть-Лабинска открыли новый зрительный зал

В Усть-Лабинске открыт новый зрительный зал на 48 мест в кинотеатре «Знамя»

При поддержке администрации Краснодарского края в 2017 году кинотеатр «Знамя» стал участником федеральной программы переоснащения кинотеатров в небольших населенных пунктах России, получив почти 5 млн рублей из федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино».

В зрительном зале будут показывать отечественные и зарубежные фильмы, в том числе в формате 3D. Зал оборудован 48 креслами, современными акустическими материалами, специальным посеребренным экраном, цифровым проектором с медиасервером и звуковым оборудованием.

В честь открытия нового зала первым его зрителям продемонстрировали российский кинофильм «Движение вверх». Местный репертуар в дальнейшем будет включать не меньше половины российских лент.

Первыми протестировали кинозал заместитель главы Усть-Лабинского района Сергей Смирнов, мэр Усть-Лабинска Сергей Выскубов, а также жители района.

«Усть-Лабинский район всегда славился тем, что здесь не только показывали, но и снимали фильмы. “Стряпуха”, “Железный поток”, “Последняя встреча” — сцены этих кинолент были отсняты на улицах города и в наших станицах. Ежегодно об этом напоминает народный кинофестиваль “Земля отцов — моя земля”. И потому, что Усть-Лабинск является столицей культурного мероприятия федерального значения, и потому что интерес к кино у жителей района традиционно очень высок, и потому что искусство играет определяющую роль в воспитании подрастающего поколения, открытие нового кинозала для нас очень важно», — сказал Смирнов.

«Наш кинотеатр давно стал знаковым местом не только для Усть-Лабинска, но и для всего района. Поэтому необходимо и дальше работать над его имиджем, приводить в соответствие с современными требованиями», — сказал Выскубов.

Кроме малого зала в кинотеатре есть большой зрительный зал и зона для гостей. Глава Усть-Лабинска обсудил с коллегами его предстоящий ремонт, а также новые дизайнерские решения, которые гости центра досуга увидят в 2018 году.

Первый показ в «Знамени» состоялся 55 лет назад в 1962 году. Тогда жители увидели самую кассовую ленту того года — «Девчата», сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.