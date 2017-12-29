На Кубани учитель информатики вовлек детей в схему по покупке наркотиков

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае школьный учитель привлек учеников к преступлению

Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда на расширенном заседании антинаркотической комиссии региона. По словам Долуды, учитель информатики покупал через интернет синтетические наркотики и вовлек в этот процесс троих своих учеников. Об этом узнали родитель одного из детей и сообщили в полицию, преподаватель находится под следствие, сообщают «Краснодарские известия».

Долуда отметил, что руководство школы недостаточно хорошо проверило документы и характеристики преподавателя с прошлых мест работы из-за нехватки учителей.

Заместитель министра образования Краснодарского края Елена Воробьева, принявшая участие в заседании краевой антинаркотической комиссии, назвала это позором для всей системы образования региона.

Антинарко Николай Долуда
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Путин продлил программу материнского капитала до 2021 года
На Кубани учитель информатики вовлек детей в схему по покупке наркотиков
В Сочи уволили учительницу, которая сняла видео о плохих условиях обучения
Краснодарская полиция ищет напавших на координатора «Эковахты» Рудомаху
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
В Краснодаре напали на координатора «Эковахты» Андрея Рудомаху

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале