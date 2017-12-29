На Кубани учитель информатики вовлек детей в схему по покупке наркотиков

В Краснодарском крае школьный учитель привлек учеников к преступлению

Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда на расширенном заседании антинаркотической комиссии региона. По словам Долуды, учитель информатики покупал через интернет синтетические наркотики и вовлек в этот процесс троих своих учеников. Об этом узнали родитель одного из детей и сообщили в полицию, преподаватель находится под следствие, сообщают «Краснодарские известия».

Долуда отметил, что руководство школы недостаточно хорошо проверило документы и характеристики преподавателя с прошлых мест работы из-за нехватки учителей.

Заместитель министра образования Краснодарского края Елена Воробьева, принявшая участие в заседании краевой антинаркотической комиссии, назвала это позором для всей системы образования региона.