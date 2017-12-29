Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Документ опубликован на портале правовой информации. Минимальный размер оплаты труда увеличили до размера прожиточного минимума.

«Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», — цитирует документ RT.

Минимальный размер оплаты труда достиг 9 тыс. 489 рублей в месяц.