Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Документ опубликован на портале правовой информации. Минимальный размер оплаты труда увеличили до размера прожиточного минимума.

«Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года», — цитирует документ RT.

Минимальный размер оплаты труда достиг 9 тыс. 489 рублей в месяц.

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