В Крыму министр подал в суд иск на миллион рублей из-за репоста в Telegram

Министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский потребовал взыскать 1 млн рублей с общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, где чиновника назвали осведомителем СБУ

Как пишет портал ForPost, Полонский требует компенсации морального ущерба, так как считает эти сведения порочащими его честь и достоинство. Также, по информации издания, против Талипова подали иски (но по другому поводу) замглавы мининформа Максим Балацкий и экс-замначальника управления мининформа Эрвин Мусаев.

«Новая газета» сообщает, что Полонский также попросил суд обязать Талипова удалить публикацию и опубликовать опровержение. Общественник сказал изданию, что он ни по одному иску не получил уведомление суда о том, что они рассматриваются.

Издание подчеркивает, что это первый в России иск за репост в Telegram, а разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике.

В эфире радиостанции «Крым» Полонский подтвердил, что подал иск против Талипова и объяснил, что считает необходимым отстоять свои права на борьбу с распространением недостоверной информации о нем.

Впервые информация о сотрудничестве Полонского с украинскими спецслужбами была опубликована в сентябре 2014 года в СМИ, освещающих боевые действия на востоке Украины. Издание voenkor.info сообщало, что в ходе боев под Иловайском разведка ДНР обнаружила «агентурные данные» СБУ, и в числе прочих в списках значился некто Полонский Дмитрий Анатольевич, 02.08.1981 г.р. (данные полностью совпадали с данными чиновника).

Сам Полонский неоднократно заявлял, что в СБУ не служил и осведомителем украинских спецслужб не был. По словам чиновника, перед назначением на должность вице-премьера Крыма его проверяли спецслужбы России, которые не дали бы ему занять пост, если бы в его биографии значилось сотрудничество с СБУ.