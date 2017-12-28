В Ростове поезд сбил 19-летнего парня в наушниках

В Ростове-на-Дону на улице Нансена 27 декабря молодой человек погиб под колесами электрички

Происшествие случилось в 17:35 на 1919-м километре ж/д перегона Зоосад — Ростов-Товарный. Предварительной причиной гибели молодого человека назвали нарушение правил поведения на железной дороге.

«Молодой человек шел вдоль путей. Из-за того, что парень был в наушниках, он не услышал звука приближающегося поезда», — рассказал сотрудник УТ МВД России по СКФО Андрей Гончаров порталу DonNews.ru.

Как сообщали Юга.ру, 24 декабря в Ростове недалеко от станции Сельмаш поезд насмерть сбил 27-летнего мужчину.