В Ростове поезд сбил 19-летнего парня в наушниках

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростове-на-Дону на улице Нансена 27 декабря молодой человек погиб под колесами электрички

Происшествие случилось в 17:35 на 1919-м километре ж/д перегона Зоосад — Ростов-Товарный. Предварительной причиной гибели молодого человека назвали нарушение правил поведения на железной дороге.

«Молодой человек шел вдоль путей. Из-за того, что парень был в наушниках, он не услышал звука приближающегося поезда», — рассказал сотрудник УТ МВД России по СКФО Андрей Гончаров порталу DonNews.ru.

Как сообщали Юга.ру, 24 декабря в Ростове недалеко от станции Сельмаш поезд насмерть сбил 27-летнего мужчину.

Железная дорога Поезда Ростов-на-Дону
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