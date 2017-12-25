В Ростове 27-летний мужчина попал под поезд

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту гибели 27-летнего мужчины на ж/д путях в Ростове-на-Дону

По версии следствия, 24 декабря около 3:00 на 1213-м км, недалеко от станции Сельмаш в черте города, пассажирский поезд сбил местного жителя, который хотел перебежать пути. Машинист подал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина погиб на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили машинистов поезда и родственников погибшего. Назначена судмедэкспертиза, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Железная дорога Поезда РЖД
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