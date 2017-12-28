В Краснодаре без вести пропала женщина

Краснодарский край

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  • Юлия Сверкунова © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре полиция разыскивает без вести пропавшую женщину

По предварительным данным, 32-летняя Юлия Сверкунова 18 октября 2016 года ушла с Привокзальной площади в неизвестном направлении и пропала. На вид ей около 33 лет, рост женщины 165-170 см, у нее бледное овальное лицо, прямой нос, темно-русые волосы, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение женщины, сообщить в отдел полиции по Центральному округу на улице Садовой, 110 или по телефонам: 8(861) 255-78-88, 8(965) 461-89-64, 8(918) 608 19 58 или 02.

Краснодар Пропавшие без вести
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