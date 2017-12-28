В Сочи усилили меры безопасности после теракта в Петербурге

В торговых центрах, отелях, общественных местах и на транспорте в Сочи усилены меры безопасности

Об этом сообщил глава города Анатолий Пахомов на внеочередном заседании городской антитеррористической комиссии 28 декабря.

Поводом для усиления мер безопасности стал взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга, который произошел вечером 27 декабря. Пострадали 13 человек, 8 из них госпитализированы. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом, передает RT.

«Наша главная задача — обеспечение безопасности. Досмотр через рамки должен проводиться на всех мероприятиях, в магазинах, ресторанах. Мы не должны довести до трагических событий», — подчеркнул Пахомов.

Особое внимание на курорте уделяется охране учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Мэр напомнил, что в двух больницах Сочи выявили нарушения в организации мер безопасности. Сейчас служебное расследование завершено. С 1 января 2018 года в этих больницах будут работать новые охранные структуры.

Пахомов потребовал от всех руководителей баз размещения и домкомов оперативно сообщать информацию о постояльцах и новых жильцах.