В Краснодаре машина после ДТП протаранила жилой дом
В Краснодаре 28 декабря произошла авария, где пострадал один человек
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ДТП случилось на перекрестке улиц Седина и Буденного в 1:50. По предварительным данным, по улице Седина ехали Rolles-Royce и Renault. На перекрестке такси решило повернуть и врезалось в бок второй иномарке. Машины продолжили движение и Renault протаранила стену жилого дома, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Дом получил серьезные повреждения. Водитель Rolles-Royce и жители дома не пострадали, водителя второго автомобиля госпитализировали. Проводится проверка.
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