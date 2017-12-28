В Краснодаре машина после ДТП протаранила жилой дом

В Краснодаре 28 декабря произошла авария, где пострадал один человек

ДТП случилось на перекрестке улиц Седина и Буденного в 1:50. По предварительным данным, по улице Седина ехали Rolles-Royce и Renault. На перекрестке такси решило повернуть и врезалось в бок второй иномарке. Машины продолжили движение и Renault протаранила стену жилого дома, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.