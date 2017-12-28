В офисе ПБК «Локомотив-Кубань» прошел обыск

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

У краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» прошли обыски

Собеседник в клубе рассказал, что проверка продолжалась более пяти часов, сотрудники не могли уйти домой до 22:00. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Известиям», что в отношении президента клуба Андрея Ведищева может быть возбуждено уголовное дело. Сам Ведищев в разговоре с «Известиями» эту информацию опроверг и добавил, что действия оперативников не отразятся на работе клуба. По его словам, проверка была проведена на основании некой оперативной информации, полученной правоохранительными органами.

«Причиной стало взаимодействие с одним из контрагентов, к деятельности самого клуба нет никаких претензий. Мы оказываем помощь следственным органам, предоставляем все необходимые документы и данные. Отмечу, что о возбуждении уголовных дел или дел об административных правонарушениях, связанных с деятельностью «Локомотива-Кубань» или его сотрудников, речь не идет», — сказал Ведищев.

Он добавил, что информация о том, что он или кто-то из сотрудников находится в розыске — нелепые слухи. Клуб работает в штатном режиме.

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