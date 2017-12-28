В Дагестане пятеро детей отравились угарным газом

Дагестан

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Левашинском районе Дагестана детей госпитализировали после отравления угарным газом

Инцидент произошел в селе Нижние Чугли около 16:00. По предварительным данным, в одном из частных домов произошла утечка газа из шланга, подсоединенного к газовому камину. Отравились пятеро девочек в возрасте от 5 до 13 лет, сообщает «Интерфакс».

Дети были в доме у бабушки.

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