На Кубани сотрудника управления по борьбе с коррупцией поймали на взятке в 2 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве

По данным следствия, в августе сотруднику полиции стало известно о проверке, проводимой его коллегами в отношении мужчины по поводу совершения экономического преступления.

«Он высказал представителю мужчины требование о передаче ему денежных средств в размере 2 млн рублей для дальнейшей передачи коллегам за способствование в непривлечении мужчины к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

В сентябре полицейский узнал о том, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела, но снова встретился с женщиной, действовавшей в интересах подозреваемого.

«Он предложил передать ему вышеуказанную сумму, пояснив, что часть денег предназначена его коллегам, а другая — неустановленным должностным лицам. Представитель мужчины согласилась, однако о противоправных действиях полицейского сообщила в правоохранительные органы», — уточнили в СКР.

16 ноября заявительница встретилась с сотрудником полиции и передала требуемую сумму. Его с поличным задержали сотрудники УФСБ по краю и ОРЧ по СБ краевого ГУ МВД.

Уголовное дело в отношении злоумышленника возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Из органов внутренних дел его уволили.