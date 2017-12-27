При пожаре в многоэтажке в Нальчике погиб мужчина

Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Нальчике

Инцидент произошел вечером 27 декабря в девятиэтажки по ул. Гагарина. Около 17:30 загорелась квартира на пятом этаже. Из здания были эвакуированы 78 человек.

К 18:20 пожар был полностью потушен — сгорела одна квартира площадью 40 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, в результате происшествия погиб мужчина, передает РИА Новости.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.